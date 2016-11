Tammeka lustis talvises suvepealinnas

Tammeka haaras eduseisu kohe teise poolaja alguses, kui 48. minutil realiseeris Martin Milleri suurepärase söödu suurepärase löögiga 16-aastane Rait Läll.

68. minutil duubeldas Tammeka eduseisu Marek Tšernjavski ning tartlaste hooaja viimase värava löömise au kuulub Tauno Tekkole, kes saatis 88. minutil pärnakate puuri hiilgava kauglöögi.

Nii kogus Tammeka hooaja kokkuvõtteks 12 võitu, 5 viiki, 19 kaotust ning 41 punkti, mis on nende 12 meistriliiga hooaja peale paremuselt kolmas resultaat. Enam punkte on teenitud vaid Maag Tammeka nime all hooaegadel 2007 (63) ja 2006 (43).

Tammekaga sama palju punkte kogus ka Narva Trans, kuid et neil oli tabelis ka üks tehniline kaotus, kuulub Tammekale seitsmes ja Transile kaheksas koht.

Tänane matš jäi ühtlasi viimaseks Tammeka elavale legendile Kristjan Tiirikule, kes riputab nüüd putsad varna ja läheb tippjalgpallist pensionile. Tiirku saldoks Tammeka eest jäi 376 liigamängu ja 139 väravat, tänavu tegi ta skoori 12 korral ning oli sellega ka meeskonna edukaim väravakütt.

Meistriliiga lõplik tabeliseis:

/ EJL

