Džässansamblis osaleb harva tarvitatav instrument bass-saksofon

Ansamblis mängivad leedulane Liudas Mockūnas (bass-saksofon), Jaak Sooäär (kitarr), Henno Kelp (basskitarr) ja Andrus Lillepea (trummid). Sooääre sõnul on Heavy Beauty keskmes bass-saksofon. See on instrument, mida tema suuruse, madala registri ning suure õhutarviduse tõttu harva kasutatakse, kuid millel on ilus ja muhe kõla.

Nagu ansambli nimestki näha, on Heavy Beauty muusikas oluline osa raske roki kõlal, mida kannab edasi džässiliku improvisatsiooni esteetika.

Plaadi "Propaganda" lood on salvestatud Tallinna linnahalli stuudios aastatel 2014-2016. Plaadi ümbrise on kujundanud tartlasest kunstnik Peeter Allik. Siinkohal saab kuulata Heavy Beauty lugusid "Perfect Escape" ja "Lonely Clown".