Kolm Tammeka pallurit teenisid kutse U23 koondisesse

Kui kolmest tartlasest kaks ehk kaitsja/kaitsev poolkaitsja Andre Paju ja poolkaitsja Martin Miller on kanda kinnitanud ka U21 koondises, siis seekord on kutse teeninud ka väravavaht Karl Johan Pechter.

20-aastane Pechter on varasemalt esindanud paaris kohtumises küll Eesti U17 ja U19 esindusi, kuid viimati juhtus see kahe aasta eest. Ent tänavu on puurivaht olnud üks Tammeka võtmemängijatest ning ilmselt seetõttu ongi ta Urmas Kirsi kutse teeninud.

Nelja meeskonnaga International Challenge Trophy turniiril on Eesti tunnistanud võõrsil Slovakkia U21 koondise 4:0 paremust, viimati tehti septembri alguses Lillekülas 3:3 viik Ukraina U20 koondisega.

Slovakkia ja Ukraina on kõik kolm alagrupifaasi kohtumist juba pidanud. Pääsu finaali on kindlustanud Slovakkia seitsme punktiga, Inglismaa on hetkel kolme punktiga (kahest mängust) teine. Ukraina punktisaldoks jäi kaks, Eestil on enne viimast kohtumist neljandana koos üks punkt. Võidu korral pääseks Eesti finaali, viigi või Inglismaa võidu korral pääseksid finaali külalised.

Eesti - Inglismaa kohtumine toimub teisipäeval, 15. novembril kell 18 Lilleküla staadionil. Inglismaaga kohtuti viimati sama võistluse raames 2014. aastal, mil vastased olid paremad tulemusega 4:2.