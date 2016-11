Vaba Lava tuleb tartlaste ette kahe lavastusega

Lavastus «sugu: M» otsib vastust küsimusele, mis teeb mehest mehe. Seni on meeste elu Eestis olnud paradiis. Aga paradiisi hiilivad sisse igasugused parasiidid, vana ilus maailm laguneb.

Eesti mees laulab ja tantsib end vabaks, ta võtab naiselt ära kodutööd - kokkamise ja lastekasvatamise -, millega too teda seni on lõa otsas hoidnud ja teeb kõik ise ära. Ta mõtleb välja keerulised parameetrid ja testid, mis aitavad tunnetada, kus see mees siis asub, kus on tema endaks olemise piirid.

Lavastanud Jürgen Rooste, lisaks temale on vaatajate ees Kaur Riismaa, Ivar Sild, Siim Aimla, Marko Martinson ja Meelis Tasur.

Oleg Sulimenko «Ma pigem tantsiksin sinuga» räägib erinevatest inimestest, kes elavad ühe katuse all, mille nimeks on riik.

«Eri kogukondade vahel on suur lootus, et suudame teineteist mõista,» märkis lavastaja Sulimenko. «Mina püüan järeldusele jõuda, kas see on võimalik ja kuidas meie arvamused teineteisest kujunevad. Integratsiooni ja kuuluvuse küsimus on jälle väga aktuaalne.»

Laval on Mari-Liis Lill, Nikolai Bentsler, Gerli Rosenfeld, Anastassija Kurtšikova, Marina Gromova ja Uno Trumm.

Lavastuse dramaturg on Piret Jaaks, dramaturgiline abi Thomas Frank (Austria), videokunstnik Taavi Varm, lavastuskunstnik Liina Keevallik, helikujundaja Aleksei Semenihhin alias DJ Bandit ja koreograafiline abi Jasmin Hoffer (Austria).

Mõlemad lavastused kuuluvad Vaba Lava alanud hooaja kuraatoriprogrammi. Selle on teist aastat pannud kokku Thomas Frank ja Madli Pesti.

Vaba Lava on Tallinna etenduskunstide keskus, mis pakub väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoone kui ka tugiteenustena ning arendab rahvusvahelist koostööd.