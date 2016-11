Annelinna lapsed rajavad helkuriaia

Annelinna lasteaedade Poku, Krõll ja Pääsupesa ning Descartes'i ja Hansa koolide esindused avavad helkuriaia esmaspäeval kell 11. Kõigi kolme lasteaia ja kahe kooli lapsed kinnitavad igaüks aia külge ühe helkuri. Helkuriaia sildilt langetab eesriide Lõvi Leo, kes vestleb lastega ka helkuri vajalikkusest.

Tartu Descartes'i kooli klassiõpetaja Kaja Kivisikk kutsus üles kõiki oma üleliigseid helkureid jagama. «Meist paljudel on kodus helkurid, mis on meile kingitud ning seisavad kasutult lauasahtlis. Samas on neid, kel helkurit üldse pole,» sõnas ta.

Helkurid riputatakse mängu- ja liikumisaiale Annelinna koolide ja lasteaedade vahelisel alal Decartes`i kooli juurde viiva kõnnitee poolsele küljele. Helkuraed on mõeldud kogukonnale ehk kõigile annelinlastele.