Saabunud talv Tartus teetöid ei sega

Linna tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt ütles, et muutunud ilmaolude tõttu tuleb tee-ehitusfirmadel ümberkorraldusi teha ja graafiku lööb see sassi, kuid töid saab jätkata.

«Kõik oleneb olukorrast ja lumekihi paksusest. Kui on selline ilm nagu praegu, et päeva peale läheb lobjakaks ja temperatuur tõuseb plussi, ei sega see aluskihi paigaldamist. Aga kulumiskihi panekul on see küll probleem,» ütles Mitt eile hommikul.

Kui talvine ilm peaks püsima, pole Miti sõnul välistatud, et uue asfaldikatte pealiskihi panek lükkub kevadesse. «Kõige mustema stsenaariumi korral on see võimalik,» lausus Mitt. Ta avaldas siiski lootust, et nii ei lähe.

Suuremad teetööd on pooleli Kastani ja Tiigi tänaval. Samuti jätkus eile kivisillutise panek Baeri tänava kergliiklusteel. Riia tänava uus asfalt ootas markeerimist.

«Kastani tänaval sai aluskihi asfalt teisipäeval suuresti maha. Tiigi tänaval jäi aluskiht panemata, aga seda saab panna ka ligi nullkraadise temperatuuriga. Riia tänava märgistus tehakse värviga ja kevadel plastkattega üle,» selgitas Mitt.

Kastani tänavat asfaldib OÜ Asfaldigrupp. Tööde tähtaeg on lepingu järgi 22. november, kuid Miti sõnul lükatakse seda tõenäoliselt veidi edasi.

«Graafiku järgi oligi sellel nädalal planeeritud Kastani tänava aluskihi panek ja kõnniteede asfaltimine. Täna oleme graafikus, aga mis edasi saab, ei oska öelda,» ütles Mitt. Ta tõdes, et aastalõputööd ongi riskimine, aga lahendused tuleb leida ning praegune ilm asfaltimist seisma ei pane.