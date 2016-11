Fotouudis: kelgud välja, talv on käes!

Juba enne keskpäeva oli lasteaiast vaba päeva võtnud Oskar Aleksander Klaos (4) koos saatjaga Kassitoomel kelgutamas. Väike mees rassis seal rõõmsalt tükk aega, enne kui kohvikusse lõunatama läks.

Täna keskpäeval mõõtis Ülenurmes asuva Tartu lennujaama ilmateenistuse meteoroloog Ebe Uibo lume paksuseks ligi 11 sentimeetrit. «See pole veel midagi erilist, lumi oli mõõtmise ajal ju väga kohev, see vajub varsti kokku,» ütles meteoroloog.

Aga kelgutajate rõõmuks ei kao lumi lähiajal kuhugi. «Esimese hooga paistab, et talv ongi kätte jõudnud,» märkis Ebe Uibo ilmakaarte uurides. Tuleva nädala lõpuni on vahelduva eduga talv, sajab nii vihma, lörtsi kui lund. Ööl vastu reedet ja laupäeva võib Tartus tulla kuni kümme kraadi külmagi. Suuremat lumesadu on jälle oodata ööl vastu pühapäeva.

Venemaa ilmateenistuse andmetel saabub meil ilus talv 13. novembril, siis püsib termomeetri näit nullist allpool nii öösel kui päeval. «Norrakad lubavad küll 11. novembri paiku päeval veel plusskraade, kuid praeguste prognooside järgi ei kao meil lumi selle kuu lõpuni kuhugi,» rääkis Ebe Uibo.