Reiniku kool saab uudse staadionihoone

Ühekorruseline staadionihoone tuleb lamekatusega, selle lõunapoolses küljes on klaassein. Et hoonest oleks staadionile hea nähtavus ning et suvisel ajal majake üle ei kuumeneks, ehitatakse klaasseina kohale nelja meetri sügavune varikatus. Varikatuse all paikneb osaliselt haljastatud trepistik ning pandus.

Hoones paiknevad staadioni kasutajatele vajalikud ruumid, sealhulgas ooteruum, kontor, pesuruumid ja garderoobid, invatualett mugava pääsuga hoone tagant, lisaks laoruum staadioni tarvikute jaoks ning hoonet teenindavad ruumid.

Hoone rajatakse projekti Osirys raames, mille eesmärk on välja töötada ja testida öko-innovatiivset ehituspaneeli. Paneel toodetakse looduslikest materjalidest ja see ei vaja täiendavat välisviimistlust. Paneel vastab ehitusnõuetele ja tagab hoone sisekliima. Kõik välisseina paneelid ja osaliselt siseseina paneelid ning klaasfassaadi elemendid tarnitakse projektipartnerite poolt ilma täiendava tasuta.

Ehkki linnavalitsus oli arvestanud, et staadionihoone eeldatav maksumus on 360 000 eurot (koos käibemaksuga 432 000 eurot), osutus odavaim pakkumine sellest veidi kallimaks. Kuue pakkujaga hanke võitis Embach Ehitus OÜ, mis on lubanud maja valmis ehitada 455 877,97 euro eest (koos käibemaksuga).

250-ruutmeetrise netopinnaga hoone arhitektuurse lahenduse on välja töötanud linnaarhitekt Tõnis Arjus koos Hollandis asuva UN-Studioga.