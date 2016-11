Ülikool tähistab Gustav Adolfi päeva

Rootsi ja Eesti kõrgkoolide vahelised sidemed on jätkuvalt tugevad ja olulised ning selle rõhutamiseks esinevad 7. novembril kell 13 Physicumis algaval seminaril Eesti ja Rootsi teadlased erinevate ettekannetega. Teemaks on neutronuuringud Eestis ja Rootsis.

Tartu ülikooli teadusprorektori Marco Kirmi sõnul on see aasta eriline teadusrajatiste valmimise poolest Põhja-Euroopas.

«21. juunil avas Rootsi kuningas Karl XVI Gustav Lundis hetkel maailma parima sünkrotronkiirguse allika MAX-IV laboratooriumi, mille arendamisse panustavad ka Eesti teadlased. MAX-IV kõrvale rajab Euroopa teadustaristu konsortsium, mille 11 asutajaliikme hulka kuulub ka Eesti, 2023. aastaks maailma kõige võimsama neutronallika,» selgitas Kirm, miks on tänavusel ülikooli aastapäeval eriliselt sümboolne esitleda Eesti ja Rootsi teadlaste viljaka koostöö tulemusi ning kavandada tulevikuvisioone.

«See, et me saame tänavusel tähtpäeval käsitleda teemasid, mis ei piirdu üksnes ajalooliste valdkondadega, annab tunnistust, et Tartu ülikooli ja Rootsi kõrgkoolide ning teadusasutuste koostöö on jätkuvalt väga hea. Seminari eesmärgiks ongi näidata koostöö vajalikkust ja kestmist ühes hetkel kiiremini arenevas teadusvaldkonnas, kus kummagi maa teadlased saavad tutvustada uusimaid teadustulemusi,» kirjeldas ülikoolide praeguseid suhteid Tartu ülikooli skandinavistika osakonna juhataja Kristina Mullamaa.

Kell 15.30 avab Rootsi suursaadik Anders Ljunggren maailma keelte ja kultuuride kolledži fuajees näituse «Trükivabadus Rootsis 250». Pärast seda asetatakse lilled Johan Skytte monumendi ja Gustav II Adolfi mälestusmärgi juurde.

Kell 17.30 algab ülikooli aulas tasuta kontsert. Esineb barokkmuusikaansambel koosseisus Tuuri Dede (metsosopran), Anna-Liisa Eller (kannel), Villu Vihermäe (tšello) ning Kristiina Are (klavessiin) kavaga «Venti, turbini…» Esitamisele tulevad J. S. Bachi, G. F. Händeli, G. F. Telemanni muusikateosed.

Gustav Adolfi päeva ja ülikooli asutamispäeva tähistatakse Tartu Ülikoolis juba mitmendat aastat ning see saab teoks Tartu ülikooli, TÜ skandinavistika osakonna, Rootsi suursaatkonna Eestis ja Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esinduse koostöö tulemusel.

Sündmust tähistatakse, et hoida elus mälestust Gustav II Adolfist, Rootsi kuningast ja väejuhist, kes eestlastele seostub eelkõige Tartu ülikooli asutamisega 1632. aastal.