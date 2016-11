Naised, keda sõeluuring ei puuduta, saavad end kontrollida lasta

Radioloog Sulev Ulp osutab statistikale ja märgib, et mitte mingit põhjust ei ole naiste mammograafiauuringuid pärast 62. eluaastat lõpetada, haigestumus rinnavähki kasvab kuni 74. eluaastani ega kao kuhugi.

Tartu Ülikooli Kliinikum

«Pealegi on 63-aastased naised enamasti tööinimesed, maksavad makse, neil peaks olema täielik õigus seda uuringut edasi saada,» ütles Sulev Ulp. Ta lisas, et Eesti on ainuke riik Euroopa Liidus, kus sõeluuringu sihtmärk on jäetud sedavõrd kitsaks.

Hilisemad vähid ei ole nii agressiivsed, need on uuringuga kergesti leitavad ning operatsiooniga hästi terveks ravitavad.

«Me oleme seda kogu aeg rääkinud, aga ka avalikkus peaks haigekassat rohkem survestama. See on – vabandage väljenduse pärast – nagu vastu seina pissimine, pritsmed tulevad meile endale näkku tagasi.»

Suures osas Euroopa Liidu maades skriinitakse naisi 50.–69. eluaastani, Soomes kuni 75. eluaastani. On riike, kus alustatakse 40-aastastest.

Radioloog Sulev Ulp / Kristjan Teedema

«Meil on haigestumiste järsk kasv alates 45. eluaastast, meie peaksime alustama sealt,» ütles Ulp. «Praegu elavad naised 100-aastaseks. Rinnavähirisk püsib ka 75 aasta vanusel naisel.»

Kaks kabinetti korraga

Mammograafiabuss / Arvo Meeks

Radioloogiakliiniku meeskond korraldab 12. novembril kell 10–16 Tartu kesklinnas tasuta rinnauuringute päeva, mis on erakordne selle poolest, et kaubamaja ees seisab nii Eesti Vähiliidu mammograafiabuss kui ka haagismaja ehk Tartu ülikooli kliinikumi mobiilne diagnostikakabinet, kus saab vajaduse korral teha rindade ultraheliuuringut.

Oodatud on 63–70-aastased naised, kellele ei ole viimase kahe aasta jooksul rinnauuringut tehtud, sealhulgas ka ravikindlustuseta naised. Tuleb vaid registreeruda.

Registreerumine 12. novembril rinnauuringule aja saamiseks tuleb helistada telefonil 731 9411, tööpäeviti kell 8–16. Saatekirja vaja ei ole. Eriti oodatud on 63–70-aastased naised.

Vabade aegade olemasolul võetakse vastu veel 45–49-aastasi naisi, kel on rindadega seotud kaebusi, kuid kellele ei ole rinnauuringut tehtud viimase aasta jooksul.

Mammograafiabussis töötab kaks õde. Kui naine on uuringul käinud, jääb ta veidikeseks ootama, et dr Sulev Ulp, kes viibib radioloogiakliinikus, jõuaks värsked pildid tööarvutis üle vaadata.

Liikuv diagnoosikabinet. / Sille Annuk

Kui näib, et vaja läheb lisauuringut, saadetakse naine kaubamaja ees olevasse teise mobiilsesse kabinetti ultraheliuuringule. Seal töötab õe kõrval ka arst, hommikupoole dr Tiina Kuum ja õhtuti dr Gitana Kiudma.

Kui keegi soovib mammograafiauuringule pääseda otse tänavalt bussi astudes, siis juhul, kui ootajaid ei ole, võetakse temagi uuringule vastu.

Neile naistele, kes on tänavu sõeluuringu vanuserühmas, 12. novembril uuringuid ei tehta.

121 aastat tagasi

Igal aastal tähistatakse 8. novembril rahvusvahelist radioloogiapäeva. Samal päeval 1895. aastal tegi Wilhelm Conrad Röntgen oma kuulsa avastuse – X-kiired, mida hakati hiljem nimetama röntgenikiirteks.

Et tänavune radioloogiapäev on pühendatud rinna piltdiagnostikale, korraldavad Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu ülikooli kliinikum radioloogiapäeva tähistamiseks 12. novembril tasuta rinnauuringute päeva.

Nii radioloogid kui ka radioloogiatehnikud teevad siis terve päev tasuta rinnauuringuid, esitamata haigekassale arvet.