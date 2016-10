Tähtvere spordipark lumetootmist veel ei plaani

Spordipargi juhataja Marti Viilu ütles, et vähemalt sel nädalal lumetootmisega ei alustata. «Me võtame selle otsa rahulikult, sest külma lubatakse ainult nädalaks ajaks. Kui selle hullusega kaasa minna, siis on meil tulemuseks pigem majanduslik kahju,» rääkis Viilu.

Viilu sõnul kasutab Tähtvere spordipark lumetootmiseks Emajõe vett, mille temperatuur on hetkel umbes neli kraadi. «Et sellisest veest lund toota, peaks välisõhk olema pidevalt vähemalt miinus kuus. Muidu on energiakulu suur ja tootlikus väga madal,» sõnas Viilu.

Samas kinnitas Viilu, et kui looduslikku lund peaks tulema väga palju, saab rollerirajale kiiresti suusajälje sisse tõmmata. «Valmisolek on meil kogu aeg olemas, aga kõik sõltub sellest, palju lund tuleb. Kui tuleb 20 sentimeetrit kohevat lund, siis me võime selle üle sõitma, aga kokkupressituna on seda vaid paar senti,» lausus Viilu ja ei julgenud suusasõpradele veel suurt lootust anda.

«Kõik sõltub siiski lumekihi paksusest. Meie oleme valmis,» kinnitas Viilu.