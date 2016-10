Tulevikutalendiks pürgib mitmeid andekaid Tartu noori

Noorte talentide hulgas on ka mitmeid Tartu ja Tartumaa õpilasi. Kultuuritalendiks kandideerib onkursil teiste võistlejate hulgas Tartumaalt pärit 16-aastane baleriin Laureen Laar, kes õpib praegu Oslo riiklikus kuntsiakadeemias (Oslo National Academy of Arts). Samas kategoorias võistleb veel 16-aastane Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Mikko Leo Selg, kes on fotograaf.

Teadustalendi kategoorias püüab Tulevikutalendi tiitlit 16-aastane Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilane Marc Ander Etti, kes on matemaatikahuviline ning mootorsõidukite ja nende varuosadest valmistatud disainielementide arendaja. Samas kategoorias võistleb veel 16-aastane Tartu Tamme gümnaasiumi õpilane Knuth Helekivi, kes on robootikahuviline ning edukas füüsika- ja robootikavõistlustel osaleja. Noormees võttis eelmisel hooajal osa ka saatest Rakett 69.

Kategoorias ettevõtlikkustalent püüab tartlastest Tulevikutalendi tiitlit aga 19-aastane Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Jürgen Jürgenson, kes on õpilasfirma Pürg aktivist ja noor ettevõtja.

Taotlusi hindasid teadusvõistlussaate Rakett 69 saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu, tippjalgrattur ja Eesti jalgratta maanteesõidu koondise peatreener Jaan Kirsipuu, ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning Eesti näitleja, laulja ja tantsija Kristel Aaslaid.

Kategooriate võitjad tehakse teatavaks pühapäeval, 6. novembril Tallinna teletornis toimuval tunnustusüritusel. Tulevikutalentideks valitud noored tunnustatakse vastava tiitliga. 3. ja 2. koha omanikke ootavad stipendiumid summas vastavalt 500 ning 700 eurot. Iga kategooria võitja saab aga 1000-euro suuruse stipendiumi.