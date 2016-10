Zonta Tartu klubi fondi stipendiumi pälvib tänavu Anne Klaar

Anne Klaar töötab alates 2012.aastast Ohvriabi Põlva üksuses. Tema ameti peamine eesmärk on halva kohtlemise, hoolimatuse või vägivalla ohvriks langenud inimeste nõustamine, juhtumikorraldamine ja ennetustegevuse läbiviimine, et tagada ohvrite toimetulekuvõime säilimine või parandamine.

Anne Klaar on seisukohal, et kannatanu toimetulekuvõime ning heaolu tagamiseks on vajalik esikohale tõsta kannatanu turvalisus. Klaar peab lähisuhtevägivalla kannatanu efektiivse abistamise edu võtmeks tihedat võrgustikutööd.

Stipendium antakse Zonta Tartu klubi ja Tartu kultuurkapitali esindajate poolt üle Tartu Pauluse kirikus toimuval heategevuskontserdil, mille tulu läheb stipendiumi välja andmiseks. Kell 18 algaval kontserdil esinevad Hedvig Hanson ja Andre Maaker.

Zonta Tartu klubi on asutatud 2007. aastal eesmärgiga toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisi. Kuni 2014.aastani toetati Tartu ja Tartumaa naisõpetajaid, alates 2015.aastast hakati välja andma stipendiumi oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamiseks või õpinguteks.