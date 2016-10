Õhtul hakkab tuiskama

Kui veel ennelõunal on sadu nõrk ja harv, siis keskpäeva paiku jõuavad saartele vihma- ja lörtsipilved. Õhtul levib tihe sadu mandrile ning läheb üle lörtsiks ja lumeks. Et tuul on tugev, siis kohati ka tuiskab.

Sadu jätkub öösel ning kolmapäevalgi, esineda võib jäidet. Neljapäevaks peaks suuremad sajuhood lakkama, kuid et temperatuur on Tartu kandis pigem miinuspoolel, siis võib arvata, et mõned entusiastlikumad kodanikud saavad teha ära juba esimesed suusasõidudki.

Uued lume- või lörtsipilved peaks kohale jõudma pühapäevaks. Ilm püsib karge, järgmise nädala esimesel poolel jääb termomeetri näit praeguste prognooside kohaselt stabiilselt miinus viie kraadi kanti.