Elva saab linnasüdame kaasajastamiseks üle miljoni euro

Projekti eesmärk on rekonstrueerida teed (Kesk tänava Apteegi ja Põik tänava vaheline ala), tehnovõrgud ja ehitada välja keskväljaku ala. Viimane algab kultuurimaja ja suure parkimisplatsi vahelt ning lõpeb Arbi järve ääres, kuhu on planeeritud puhkeala. Lisaks on Elva linnavalitsuse ette kavandatud lipuväljak.

Projekti kogumaksumus on 1 188 236 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on vähemalt 178 235, EASi toetus aga maksimaalselt 1 010 000 eurot.

Lisaks ajakohastab Elva oma rahaga Kesk tänava Puiestee tänava otsast Põik tänavani ning Apteegi tänavast Pika tänava alguseni. Koos EASi projektiga on projekti maksumus 2,26 miljonit eurot.

Projekti tutvustatakse avalikult 17. novembril kell 18 Elva linnavalitsuse saalis.