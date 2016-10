Kohus: jalakäija surmaga lõppenud politseibussi õnnetust tuleb edasi uurida

Ringkonnakohus nõustus kannatanu esindajaga, et asjas tuleb teha täiendav liiklustehniline ekspertiis ja selgitada välja tegelik ohu tekkimise aeg politseisõiduki jaoks.

Kohus leidis, et praeguseks kogutud tõendite vahel on vastuolu. Kõrvaldamata on jäetud kahtlus patrullsõidukit juhtinud politseiniku ütluses, et ta nägi kahte sõiduteed ületavat inimest vaid hetk enne kokkupõrget.

Samuti on välja selgitamata, miks juht nägi teel olevaid isikuid alles viimasel hetkel, kui tegu oli hästivalgustatud alaga ja jalakäijad olid ületanud juba mitu sõidurada mittepiiratud nähtavusega teel.

Kriminaalasjas alustati menetlust eelmise aasta 21. novembril, kui alarmsõidul olev politseibuss sõitis varahommikul Riia ja Akadeemia tänava ristmikul ülekäigurajal otsa jalakäijale, kes hukkus sündmuskohal.

Selle aasta 21. juulil koostas lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör menetluse lõpetamise määruse ja 1. septembril jättis riigiprokuratuur sellele esitatud kannatanu esindaja kaebuse rahuldamata. Seepeale pöördus kannatanu esindaja Tartu ringkonnakohtusse.

Tänane kohtumäärus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.