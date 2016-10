Darwini kõrvakiil

Eesti keeles nüüdseks ilmunud Charles Darwini põhiteosed «Autobiograafia» (2006), «Liikide tekkimine loodusliku valiku teel» (2012) ning «Inimese põlvnemine ja suguline valik» (2015) on seni pälvinud teenimatult vähe tähelepanu. Ometi on need aegumatud teadustööd otsustavalt mõjutanud viimaste sajandite inimvaimu arengut.