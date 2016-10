Kaitseliit korraldab huvilistele laskepäeva

Laskepäev leiab aset Tartu maleva hiljuti renoveeritud lasketiirus aadressil Nooruse 9, kus saab proovida kätt nii sportrelvadest laskmises kui tutvuda Tartu malevaga lahingüksuste tegemistega, teatas Tartu malev.

«Ootame Tartu maleva lahingüksustega liituma nii mehi kui naisi, nii ajateenistuse läbinuid kui ka neid, kes soovivad saada just kaitseliidus sõjalise väljaõppe,» lausus Tartu maleva pealik major Kalle Köhler. Lahingüksused on Kaitseliidu kiirreageerimisüksused, mille liikmetele tagatakse hea varustus ja professionaalne väljaõpe, lisas ta.

Tartu lahingkompanii ülema abi Janek Haara sõnul annab kaitseliit militaaroskused ja teadmistepagasi, kuidas käituda kriisi korral. «Riigikaitse algabki eelkõige oma kodu ja lähedaste kaitsest ning tänapäeva kriisiderohkes maailmas muutuvad järjest olulisemaks oskused, kuidas keerulisel ajal hakkama saada,» ütles ta.

Haara hinnangul annavad kaitseliidus pakutavad koolitused, eriti ohvitserikursused, lisaoskusi ka eraeluks. Veel on kaitseliitlased märganud, et ka tööandjad eelistavad palgata inimesi, kes on militaartaustaga, kuna nende suhtumine ja lojaalsus on reeglina üle keskmise. Haar lisas, et vähetähtis pole ka sotsiaalne võrgustik, mida kaitseliit pakub, kuna sõpruskonda kuulumine annab teadmise, et alati võib omadele loota.

Laskepäev Nooruse 9 majas (Tartu Tamme gümnaasium, sissepääs hoovi poolt) kestab laupäeval, 5. novembril kell 10 – 15. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida aadressil http://bit.ly/2eAA1Ac või e-posti teel sander.silm@kaitseliit.ee.