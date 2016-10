Uued pildid: Võnnu tantsumaratonile koguneb uusi tantsijaid

Võnnu kultuurimaja töötajad on nimelt otsustanud just talveajale ülemineku nädalavahetusel korraldada 24-tunnise tantsumaratoni koos ansambliga Jeti.

Põrand on tantsijatest üsna kirju. Piltidel paistab rahvatantsupaar Mihkel Mait Veske ja Laura Kalam, kes täna keskpäeval tantsimisega alustasid ja uskusid, et peavad lõpuni ehk homme kuni kella 11ni vastu küll.

Sündmus on äratanud ka mitme telekanali tähelepanu.

Oma telelugu Võnnu tantsusündmusest teeb seal TV3 reporter Katrin Lust.

Katrin Lust intervjueerimishoos. / Kersti Rüütli

Maratoni on oma telekaameraga külastanud ka veel Kanal 2 reporter Jürgen Puistaja. Sündmuse salvestab ALO TV.

Pidu näeb välja nii, et tantsitakse 40 minutit järjest ja siis puhatakse 20 minutit. Alustati täna keskpäeval ja maratoni lõpp on homme kell 11. Ansambli solist ja pillimees Aivar Juuse on öelnud, et ühtegi lugu nad kahte korda selle aja jooksul ei laula ega mängi.

Õhtul kella kaheksast alustas tantsuvaheaegadel anekdootide rääkimist Valdo Jahilo, kes lubas tantsumaratoonlasi lõbustada kõikidel hingetõmbepausidel kuni hommiku kella kaheksani.

Ka ansamblile Jeti tuli lavale juurde abiväge - kaasa teevad solist Anita Sepp ja saksofonimängija Valeri Filimonov.

Enne keskööd oli kultuurimajas vähemalt sadakond inimest.

Võnnu kultuurimaja on seni kuulsust kogunud Kaerajaani võistutantsimise korraldamisega, kuid seltskonnatantsumaratone pole seal varem ette võetud.

Kultuurimaja direktor Peep Puis märkis, et eks nad proovivad ühes väikses kohas ette võtta midagi tavatut ning eks niisugune sündmus ole üks visaduse näitamise ja proovilepaneku koht ka.

See on hea vaheldus poliitilisele palaganile, mida me igapäev meediast kuuleme ja näeme, lisas Puis.