Lisatud galerii: Võnnu tantsumaraton võtab tuure üles

Sündmus kestab homme kuni kella 11ni, kuna öösel nihutatakse kultuurimaja saali otsaseinal kella tund aega tagasi nii nagu igal pool Eestis ja paljudes teistes riikides. Maraton ei kujuta tantsijaile tingimata vastupidavusvõistlust ning tulemuse peale mäng ei käi. Küll aga ei keela see kedagi ennast tõsiselt proovile panna, ka võib maratoniga liituda iga huviline ükskõik millal.

Käepael annab vabaduse

Tulijad saavad pärast piletriraha maksmist randmele käepaela ning kui see on juba olemas, siis keegi ei keela neil saalist lahkuda, et näiteks kodus ahju kütmas või söömas ja magamas käia.

Just selline plaan on Väino ja Leida Peetsil, kes on koos tantsinud 30 aastat ning keda tants omal ajal kokku viiski.

Väino ja Leida Peets. / Margus Ansu

«Me lähme varsti koju lõunale, aga usume, et oleme õhtul jälle tagasi ning siis tantsime arvatavasti keskööni,» jagas Väino Peets oma plaani. «Ja siis hommikul tuleme jälle.»

Mihkel Mait Veske ja Laura Kalam olid maratoniks jalga sidunud pastlad ning põrandalgi kasutasid nad just hästi sissetreenitud polkasammu nii mõnegi ladina-ameerika rütmides loo tantsimiseks.

Võnnu maratoni pastlapaar. / Margus Ansu

Mõlemad on oma tantsuoskuse pärinud TTÜ Tartu kolledži segarahvatantsurühmast Vassakule ning küsimuse peale, kas neidki võib kohata homme hommikul, noogutasid nad, öeldes, et püüavad küll selle poole.

Kolmas paar oli Võnnu sõitnud Viljandist, nende nimed on Indrek ja Riina, kuid perekonnanimesid tõrkusid nad esialgu ütlemast.

Tantsijad Viljandist. / Margus Ansu

Indrek Ja Riina käivad iga nädal end treenimas seltskonna- ja võistlustantsuõpetaja Paul Rusanovi klubis ning tantsimine on saanud nende elu lahutamatu osaks.

«See aitab hästi vormis hoida, ei lase kõhul kasvama hakata,» sõnas Indrek.

Indrekul ja Riinal oli suur veepudel kaasas, samuti kohvitermos ning autos võileivad – paar lubas hommikuni vastu pidada.

Küll rahvas tuleb

Võnnu kultuurimaja juhataja Peep Puis ütles, et kolm paari on maratonile väga hea algus ning ta ei muretse mitte millegi pärast. Niisugune sündmus on pisut tavatu küll, aga läheb kindlasti korda.

Puis usub, et õhtu toob maja rahvast täis ning et kõige kuumemad ja rahvarohkemad tunnid algavad kella kaheksa paiku, kestes varahommikuni välja.

Tantsumaraton on üles ehitatud viisil, et iga 40-minutilise tantsuosa vahele tuleb 20 minutit pausi, kus nii pillimehed kui tantsijad saavad end värskendada. Töötab puhvet.

Kella 20 alates täidab tantsuvaheajad omakorda anekdootide pajataja Valdo Jahilo, kes on öelnud, et maratoni ta teha ei jõua, aga poolmaratoni võtab ette küll. Nii et kui ta kell 20 oma jutustamistega alustab, siis vaheajast vaheaega liikudes lõpetab ta naljalugude vestmise hommikul kell 8.

300 tantsulugu

Küsimuse peale, kust selline maratoni mõte tekkis, vastas kultuurimaja direktor Peep Puis, et üleni ta seda au endale võtta ei saa, idee on tegelikult ansambli Jeti pillimehe ja solisti Aivar Juuse oma.

See sündis paari aasta eest ühel jõulupeol, mil nad mängisid hommikul kella kuueni välja ning mõtlesid, et mis see 24 tundi siis ära ei oleks.

Võibki arvata, et kõige suurem pingutus on niisugune ettevõtmine just pillimeestele, seda enam, et Aivar Juuse ja Aare Varusk on eesmärgiks seadnud mitte ühtegi lugu korrata.

Palju siis niisugusel juhul lugusid repertuaaris olema peab?

Aivar Juuse vastas, et umbes 300, aga vähemalt 200 loo sõnad on peas ning hirmsat pole selles midagi.

Ära on juba kõlanud «Uhke postipoiss», «Kurzeme, «Kullast süda», «Naerata» ja paljud teised. Aivar Juuse lisas, et seltskonnatantsudeks päris õigete rütmidega lood tulevad õhtupoole ning nad oskavad tantsijate nõudlike soovidega selles osas arvestada küll.

Ka tulevad õhtul muusikalist kõla vaheldusrikkamaks muutma saksofonimängija Valeri Filimonov ning solist Anita Sepp.

Kultuurimaja direktor Peep Puis lisas, et üks seltskond, kes täna õhtul juubelit peab, on lubanud Võnnu pärast tantsima tulla. Ka helistanud üks ema lapsega, kes küsinud, et kas nad võivad tulla niisama muusikat kuulama ja peole kaasa elama. Ning kultuurimaja perenaine Tiia Kerge, kes käepaelu jagab, märkis, et miks mitte - ka üksikud südamed on kõik teretulnud, sest kes teab, võib-olla leiavad nad just Võnnus teineteist.