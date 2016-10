Politsei leidis kadunud tüdrukud Sõbra tänava pargist

Teatrite linn Tartu saab juurde veel ühe teatrimaja

Polygon Teatri juht ja asutaja Tamur Tohver ütles, et uude saali mahub 150-200 inimest. «See on black box’i tüüpi saal, mis asub endise trükimuuseumi ruumis. Oleme selle täies ulatuses renoveerinud. Näiteks põrandal on nüüd parkett. Suured kaaraknad on säilitatud ning etenduse ajaks kaetakse need luukidega,» kirjeldas ta.