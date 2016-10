Uudis ikoonide saatusest tegi Piirissaare rahva murelikuks

«Ei, ei, ei, see pole õige,» ütles muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor Linda Lainvoo. «Neid ikoone ei anta muuseumidele, ükski muuseum neid ei tahagi.» Ta lisas, et ikoonide praegune valdaja muinsuskaitseamet annab need muuseumidesse vaid hoiule seniks, kuni Piirissaarel on jälle koht, kus neid hoida.

Uus palvemaja

«Ikka on meil oma ikoonide jaoks koht, kus neid hoida,» ütles Piirissaare vanausuliste mahapõlenud palvemaja eest hoolitsenud Filimon Kuznetsov. «Mitte küll veel praegu, aga üsna pea. Tahame uue palvemaja ehitada, mõtleme, et järgmisel aastal hakkame selle tööga peale.»

Eelmisel kuul sai Piirissaare vallavolikogu kirja, millele alla kirjutanud ligi 30 kohalikku vanausulist palusid volikogul eraldada neile Piiri külas nn valge kiriku ehk tühjana seisva õigeusukiriku naabruses maatükk uue palvemaja ehitamiseks. «Volikogu oli nõus, saime selle maatüki,» rääkis Filimon Kuznetsov. «Piirissaarel on ikka oma palvemaja vaja. Ega seda ole vaja Filimonile, seda on kogu Piirissaarele vaja.»

Esmalt tuleb uue palvemaja kavandajatel aga Piiri küla vanausuliste kogudus registreerida, töö selle nimel käib. «Kõigepealt peab olema kogudus, siis on ametlikult olemas peremees, kellele maa anda ja kellele saab kindlustus ärapõlenud palvemaja eest hüvitise välja maksta,» selgitas Filimon Kuznetsov.

Taastamiseks pole raha

Piirissaare ikoonide taastamiseks võib kuluda aga palju rohkem aega kui uue palvemaja ehitamiseks. «Praegu käib ikoonide konserveerimine, et uuesti kinnitada värvikiht, sest ikoonid on kõvasti tuld ja vett saanud,» selgitas Linda Lainvoo.

Konservaatorite käes on 23 ikooni ja üks suur kirikuraamat. Et ikoonid on halvas seisus, võib taastamise käigus selguda, et veel mõni neist tuleb jäädavalt hävinuks tunnistada. Lisaks pole muinsuskaitseametil praegu sentigi pühapiltide taastamiseks. «Nende ikoonide restaureerimine on tohutult kallis ja aeganõudev töö,» märkis Linda Lainvoo. «Valitsus selleks raha ei anna. Kuid andis jumal ikoonid, annab ka raha, taotleme selleks toetusi kõikvõimalikest programmidest. Liigume sammuga kaks-kolm taastatud ikooni aastas.»

Tulekahjus kannatada saanud ikoonide puhastamiseks ja konserveerimiseks eraldati pühakodade programmist 5500 eurot.