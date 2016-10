Sulgpallijuuniorid sõitsid tähtsale turniirile

Kolmapäeval panid sulg­pallilootused Annelinna spordi­majas ühise treeninguga ettevalmistusele punkti. Võistkonda aitas peale Triitoni juhi Mart Siliksaare ette valmistada Eesti esisulgpallur Raul Must. Treeningutel osalesid ka häid mängupartnereid Tartusse otsima tulnud Läti juuniorid.

Eile olid sportlased juba Soomes, kus justkui MMi soojenduseks lüüakse kaasa maailmakarikaetapil.

Suurvõistlus annab kahtlemata hea ülevaate sellest, millisel tasemel on Eesti parimad maailma tippudega võrreldes.

Hooaja üks tähtsamaid eesmärke on siiski esmaspäeval Hispaanias Bilbaos algav MM, kus esmalt võisteldakse riikide turniiril, seejärel asutakse võistlustulle individuaalarvestuses.

Eestist sõidavad võistlema Tartu Triitoni klubi poisid Marcus Lõo, Karl Kert ja Matis Kaart. Tüdrukutest Kati-Kreet Marran Nõost, Mari Ann Karjus Tallinnast, Hannaliina Piho Tartust TÜ ASK klubist ning samuti tartlane Liisa Tannik Triitonist.

Võistkonda juhendab peatreener Indrek Küüts.

Kaks trenni päevas

Tartus noori treeninud Mart Siliksaar rääkis, et avaringis on vastasteks Prantsusmaa ja Costa Rica. Kui Kariibi mere ääres asuva riigi sportlasi võiksid Eesti noored võita, siis prantslastega läheb raskeks, hindas Triitoni juht.

Eesmärk on siiski avaringist edasi pääseda. Seejärel võib oodata vastasseise aga Aasia riikidega, kus selle ala tase on ülikõva.

«Tahame hästi mängida ja Eestit väärikalt esindada. Motivatsioon on tugev,» ütles koondise koosseisus Hispaaniasse sõitev Kati-Kreet Marran. Suurvõistlus annab kahtlemata hea ülevaate sellest, millisel tasemel on Eesti parimad maailma tippudega võrreldes.

Maailma edetabelis eestlastel praegu märkimisväärseid kohti ei ole, kui välja arvata Mari Ann Karjuse kümnes koht Euroopa juunioride edetabelis. See on tingitud paljuski ka asjaolust, et Eesti noored valivad turniire selle järgi, kuhu sõiduks leitakse odavaid lennupileteid ehk siis kuhu rahakott sõita kannatab.

Kõrgel tasemel mängimisel on oma hind. Paljutki tuleb enda elus kõrvale jätta ja spordialale pühenduda.

Enne Soome ja Hispaaniasse reisimist tehti trenni kaks korda päevas. Kati-Kreet Marran tõdes, et kuna ta käib gümnaasiumi viimases klassis, saab ta hommikuti trennis käia vaid kahel korral nädalas. Õhtud kuuluvad aga sulgpallile.

Marcus Lõo rääkis, et kõik koondislased on sulgpalli mänginud juba kaheksa kuni kümme aastat ning nad on treeningute rutiiniga harjunud. Tema sõnul on tihti ka nädalalõpud hõivatud, sest siis mängitakse võistlustel.

«Vahel võiks puhata küll, aga selleks pole lihtsalt eriti aega,» sekundeeris Matis Kaart.

Täiskasvanud EMile

Kui juunioridel algavad kohe-kohe tiitlivõistlused, siis täiskasvanud alustavad novembri keskel Bulgaarias Euroopa meistrivõistluste alaturniiri. Vastasteks on korraldajamaa Bulgaaria, Leedu ja Fääri saared.

Bulgaaria on Siliksaare sõnul väga tugev vastane. Teised veidi nõrgemad, kuid suurvõistlustel lihtsaid vastaseid ei kohtagi. Eesmärk on jõuda finaalturniirile Euroopa 12 parima sekka, märkis Siliksaar.

Eesti täiskasvanute koondisse kuuluvad sel korral Kristin Kuuba, Helina Rüütel, Getter Saar, Raul Must, Kristjan Kaljurand, Raul Käsner ja Mihkel Laanes.