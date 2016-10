Pildid: magusalt suhkruvahune koolivaheaeg

Enne kolmetunnilist Tartu rahvaülikooli korraldatud muffinikoolitust jõudis Emma-Lotta ka emaga kinos käia, nii et eilne päev oli kaugelt Jõgevamaalt Tartusse tulnud tüdrukule tema elu esimese koolivaheaja üks elamusterohkemaid. Hapukasmagusa sefiirivahu peale ladus ta mõnuga värvilisi suhkrupärleid, šokolaadinööbikesi ja suhkrumassist isetehtud vigureid. Emma-Lotta on kodus ema ja oma nelja õega varemgi küpsetanud, ent siis pole nad kasutanud nii värvilisi kaunistusi.

Oma kaksikõe Miiaga koolitusele tulnud 8-aastane Emma Mölter andis samal ajal enda muffinitele viimast lihvi värvilise suhkrupuru abil. Emma rääkis, et ülejäänud koolivaheaeg möödub tal õega vanatädi pool möllates, kus neile on seltsiks veel kaks last, nii et igavuse üle ta kurta ei saa.

Koolivaheaja muffinikoolituse juhendaja, Myitaly toidustuudio perenaise parem käsi Olesja Mironjuk imetles karpidesse laotud muffineid tuhksuhkru ja suhkrumassi tükikestega kaetud laual ja õhkas, et juba praegu on näha, et nii mõnelgi tüdrukul on kondiitri kätt. «Kas te tahate praegu muffineid süüa ka või kõik koju kaasa võtta?» küsis ta tüdrukutelt. «Ei! Kõik koju kaasa!» kõlas üksmeelne vastus.