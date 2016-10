Kolme lapsega perekond ehitab liiklus-linnakut

Tehase 21 hoone kolmandal korrusel rabavad tu­­levases liikluslinnakus tööd kolmelapselise pere isa Kaimar Pärnaste ja tema isa Heinar Pärnaste, kes ronivad väikseks pausiks korraks lae alt alla. 560-ruutmeetrine ruum on saanud uue põranda, millele on rajatud tunnel ja mängumaja. Seintele on joonistatud buss ja tankla. Algusest peale on ettevõtmine olnud perekond Pärnaste eraasi, abikäe on ulatanud ka sõbrad. Vaid kehvas seisus põranda asemele paigaldas uue ehitusfirma.