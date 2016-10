ERMi peakokk lahkub ametist

Lahkumise peapõhjusena nimetas Kippa, et tema pere elab Tallinnas ning ta tuligi restorani vaid käima lükkama.

«Ma olen Tallinna inimene ja tulin seda kohta käivitama. Eks viimasel kuul on olnud sellised kiired ja pingelised päevad, aga see ei olnudki mul pikk projekt,» tõdes Kippa. Ta ei soovinud oma lahkumist pikemalt kommenteerida.

Kippa töö võtab praegu üle kaks vanemkokka. «Mina ei tea, et tuleks kohe uus peakokk, aga võib-olla tuleb. Seda otsustab personaliosakond,» ütles Kippa.

ERMi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand ütles, et kohe konkurssi uue peakoka ametikohale välja ei kuulutata. «On teada, et meie peakokk peab meie juures töötamisest loobuma, aga tema plaan, mille järgi on praegune toitlustussüsteem üles ehitatud, jääb kehtima ja välgukiirusel me uut inimest otsima ei hakka,» rääkis Tarand.

Kuigi ERMi uus köögitehnika pole veel kohal, on Tarandi sõnul püütud senised üritused peaasjalikult ikkagi ise ära teha.

«Oktoobri alguse päevadel oli üritusi, kus tellisime kindluse pärast toitlustuse mujalt, aga ülejäänud oleme teinud ise ja hästi hakkama saanud. Aga kui ei ole veel kogu tehnikat ja personali, on olukord pingeline ja raske täisteenust pakkuda,» lisas Tarand.

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi ERM-i projektidirektor Peeter Mauer ütles, et muuseumi köögitehnika uus hange on kooskõlastamisel ning läheb kohe-kohe uuesti välja. «Tuleb uus hange ja kui see õnnestub, on köögitehnika järgmise aasta jaanuaris-veebruaris olemas,» sõnas Mauer. Senikaua kasutab muuseum renditud tehnikat.