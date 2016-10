Täna avab tervishoiukõrgkool uksed kõigile

ERMi peakokk lahkub ametist

Tänavu juulis Eesti Rahva Muuseumi restorani peakokaks valitud Eero Kippa lahkub ametist. Kippa ütles, et on oma lahkumisavalduse juba esitanud ning tema viimane tööpäev ERM-is on 4. novembril. «Veel mõned päevad ja siis on kõik. Järgmine nädal on kõik,» ütles Kippa.