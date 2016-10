Hommikust alates on sagenenud libedusest tingitud liiklusõnnetused

Näiteks teatati politseile poole üheksa paiku, et Tartus Viljandi maanteel on kokku põrganud Opel ja Volkswagen. Inimesed viga ei saanud ning kahjukäsitlusega tegeleb edasi kindlustusselts. Avarii põhjustanud autojuht märkis, et ei jõudnud lumiste teeoludega piisavalt kiiresti reageerida ning pidurdada, mistõttu sõitis tagant otsa ees liikunud masinale.

Kella 9.20 paiku laekus aga järgmine teade avariist Ülenurme vallas Külitse alevikus, kus arvatavalt samamoodi libedal teel sõitis Kia teelt välja. Inimesed viga ei saanud, kahjustada sai sõiduk ja sõidutee märgistuse postid.

Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel ütles, et arvestades ilmaolusid, soovitab politsei suverehvid talverehvide vastu vahetada aegsasti. Õige aeg rehvivahetusele mõtlema hakata on tema sõnul siis, kui õhutemperatuurid jäävad püsivalt viie soojakraadi juurde. Rehvid tuleks enne külmakraade ära vahetada seetõttu et, temperatuuri langedes muutub suverehv jäigemaks rehvimuster ei haaku enam asfaldikonarustega nii hästi kui suvel.

Pähkel rõhutas, et musta jää ja libeduse ohuga tuleb arvestada juba esimeste öökülmade korral.

Naastrehve on lubatud Eestis kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini.