Haridusfestival keskendub põletavatele teemadele

Erinevalt mullusest, mil Tartu linnavalitsuse haridusosakond korraldas esimest korda sellist festivali, on tänavu üritused linnaosade vahel päevade kaupa ära jagatud. Teisipäeval on huvilistele avatud haridusasutuste uksed Annelinnas, kolmapäeval Karlovas, Varikul, Tammelinnas ja Veerikul ning neljapäeval kesklinnas.

Haridusfestivali üks ellukutsujaid, praegu lapsehoolduspuhkusel viibiv Tartu linnavalitsuse haridusosakonna jurist Kairit Peekman rääkis, et Tartu 20 koolist 16 on festivali kaasatud ning iga kool mõtles ise, millised on neil parasjagu aktuaalsed teemad või kogemused, mida teistega jagada.

Kasulikud juhised

Läinudaastane kogemus näitas, et nii lapsevanematele kui õpetajatele olid enim huvipakkuvad praktilised koolitused, kuidas koolitunnis mitmesuguste olukordadega toime tulla. Selgi aastal on programmis loenguid ja töötube, mis on näiteks keskendunud hariduslike erivajadustega laste õpetamisele.

Peekman tõi näite, et kliinilise lastepsühholoogi Angela Jakobsoni laste eneseregulatsiooni käsitlevasse kaheksatunnisesse töötuppa neljapäeval Miina Härma gümnaasiumis oli juba läinud nädalal registreerunud väga palju osalejaid. Ehkki see koolitus on peamiselt suunatud pedagoogidele, saavad sellest kasulikku nõu ka lapsevanemad.

«Kuskil ei ole seda hirmu, et kuulajad saali ära ei mahuks, kooliaulad mahutavad üksjagu inimesi,» sõnas Peekman lohutuseks neile, kes alles mõlgutavad festivalil osalemise mõtteid. Peamiselt ongi tegu üritustega, kuhu pole vaja varem end kirja panna.

Lapsed liikuma

Tartu haridusosakonna hariduskorralduse peaspetsialist Karin Pihl juhtis tähelepanu ka mitmele laste liikumisharrastust käsitlevale loengule. Näiteks täna kell 10 tutvustavad Descartes´i kooli õpetajad ja Tartu ülikooli liikumislabori töötajad liikumist soodustavaid õppemeetodeid, keskpäeval saab Kivilinna koolis nõu kehalise kasvatuse tundide ilmestamiseks. Neljapäeva hommikul kell 9 on nii lapsevanemad, lapsed kui õpetajad oodatud Kesklinna kooli liikumisrada läbima.

Pihl sõnas, et kindlasti ei peaks arvama, et üritustel võivad osaleda ainult konkreetse kooli lapsevanemad. «Tahame avada koolid kõigile lapsevanematele, et nad saaksid vaadata, mis teistes koolides toimub,» lisas ta.

Infot kõigi haridusfestivali tasuta ürituste ning ka meelelahutusprogrammi kohta leiab kodulehelt haridusfestival.tartu.ee.