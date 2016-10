Ludri kunstnik paneb oma keraamika kõnelema ja ühendab savi ajaga

Äsja Tartu kunstimaja monumentaalgaleriis avatud näituse «Ludrilugu» eel läkitas keraamik galerist Indrek Grigori vahendusel kunstihuvilistele vaid 21 sõnast koosneva teate. «Armastan endiselt angoobe. Nad on soojad, sõbralikud, hellad. Tilgake glasuuri aitab neid esile tuua. Ei viitsi ega tahagi enam ümber õppida,» on kirjutanud Maanus Mikkel. Ja alla kirjutanud: Ludri.

Ludri on slängisõna ja tähendab äput, saamatut, lõtva ja laiska noort meesterahvast. Sellise nime on keraamik valinud endale talle omase tagasihoidlikkuse tõttu. Tegelikult vuhib ta omanimelise galerii kõrvalruumis Tähe tänavas usinasti tööd teha ning toob ka oma uut keraamikat aegajalt näitustele. Noorepoolne on see meesterahvas veel küll – ta sai tänavu 29. augustil alles 60-aastaseks.

Monumentaalgaleriisse välja pandud seinataldrikutes ja seinaplaatides ning umbes 80 pisiplastika teoses avaldub tema vana angoobidesse kiindumus. Angoob on toorsavi pooleldi vedelal kujul, mida kunstnik tarvitab keraamika pinnakihi loomisel. Ümber õppida ja angoobidest lahkuda ei ole küll vaja, sest nagu näha väljapanekus «Ludrilugu», pakub see tehnika Maanus Mikkelile veel piisavalt avastusrõõmu.

Tartlased leiavad eriti huvitavaid äratundmishetki tema praeguse isiknäituse seitsmest seinaplaadist koosnevast sarjast «Tartu aeg», millega on ühendatud seierid koos kellavärgiga. Ühel on kujutatud Emajõgi ja sellega seonduvaid asju, kaasa arvatud Kaarsild koos seksivas asendis paariga, teisele on koondatud linna tuntuimad skulptuurid ja kolmandale Tartu kõige märgilisemad ehituslikud rajatised, nagu näiteks õlletehas, Jaani kirik, raekoda ja Kivisild. Tartulik tundub ka asjaolu, et kõik väljapaneku tiksuvad seinaplaadid on pandud näitama erinevat aega.

«Ludrilugu» saab kunstimaja monumentaalgaleriis (Vanemuise 26) vaadata 13. novembrini.