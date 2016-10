Galerii: lapsed sisustavad vaheaega laagris rulluisutamist õppides

Skatetown korraldas niisuguse laagri ka suvisel vaheajal ning et kõik osalised jäid sellega väga rahule, otsustati üritust sügisel korrata.

Rulluisukeskuse treener Karl Väster rääkis, et laagris osalevad 8–17-aastased lapsed, kusjuures paljudele on see üldse elu esimesi rulluisusõite. Tema sõnul võib laste arengut näha lausa tundidega: esimene tund läheb sõitma õppimiseks, edasi tunnevad lapsed end üha kindlamalt ning proovitakse ka lihtsamaid trikke.

Ka rulluisuväljakul lastele õpetussõnu jaganud treener Pauliina Ranne kinnitas, et kuigi suurem osa laagrilistest on päris algajad, on kõik tahtmist täis ning muudkui küsivad, mida järgmisena tehakse.

Ühe laagripäeva pikkus on neli tundi ning Ranne sõnul on see just paras aeg. «Võrreldes tavaliste treeningutega on siin natuke vabam õhkkond: kui laps tunneb end väsinuna, siis ta puhkab, kui soovib, sõidab niisama. Nad on tulnud siia ju rulluisutama ja ma arvan, et neile on ka niisama sõitmine lõbus,» rääkis Ranne, kes on ise tegelenud rulluisutamisega üle kümne aasta.

Ta lisas, et üritusega võib eriti rahule jääda siis, kui laagri lõppedes tahavad mõned lapsed liituda päris treeningutega. Just nõnda talitas Tamme kooli kolmanda klassi õpilane Miiu Liivamägi, kes osales ka suvises laagris: seal oli nii tore, et ta otsustas trenni minna.

Kuigi rulluisutamisega käivad ikka kaasas kukkumised, ei lase Miiu end nendest eriti häirida. «Selleks on ju kaitsmed,» teatas ta enesekindlalt. Ta lisas, et ka trikkide õppimine pole ohtlik, sest alustatakse lihtsamatest. Just trikkide õppimine ongi talle rulluisutamises kõige ägedam.

Rulluisulaagris on kohad täis, kuid mitmetes Tartu noortekeskuste korraldatavates linnalaagrites üksikuid vabu kohti veel leidub. Nii Lille majast, Tähe noorteklubist kui ka Annelinna lastekeskusest kinnitati, et kui nendega kärmelt ühendust võtta, võivad mõned lapsed nende laagritesse veel koha saada.