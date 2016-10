Tartu kunstniku teos kaunistab maailmakuulsat teadusajakirja

Markus Kasemaa teos kujutab endast maailmakaardi geneetilist improvisatsiooni ning võtab kokku samas ajakirjanumbris ilmunud teadusartiklite põhilised teemad.

Kasemaa ja tema teose valimine kuulsa ajakirja palet kaunistama ei ole juhtunud kogemata kombel. Selle rahvusvahelise levikuga teadusliku nädalakirja artiklitesse on andnud oma panuse mitu Tartus tegutseva Eesti biokeskuse teadlast, kes tõestasid koos oma rajataguste kolleegidega, et tänapäeva inimkond on pärit Aafrika kahest erinevast väljarändest.

Kasemaa on loometegevuses otsinud ikka uusi võimalusi. Tema sõnul näitab pildi jõudmine Nature’i esikaanele, et kunstil on mõnikord ülesandeks olla liim või õli, mis teisi valdkondi liidab, sujuvamalt koos töötama paneb, parandab.

«Praegusel juhul toimus vastastikune sünergia: pilt Nature’i esikaanel aitas suurt tähelepanu tõmmata sellele teadustööle, mis muidu oleks võibolla veidike tagaplaanile jäänud,» lisas ta. «Mu pildi pakkusid välja selle uurimistöö esindajad. See pidi tõmbama piisavalt tähelepanu ja olema professionaalselt tehtud, et ta esikaanele valitaks.»

Markus Kasemaa ajutine ateljeegalerii ja selle näitus «Figuraalmaastikud» on avatud esmaspäevast laupäevani kell 9–21 ja pühapäeviti kell 9–19. Kunstnik ei ole pidevalt kohal, küll aga tuleb kindlasti, kui on meilitsi aadressil m@art.ee kokku lepitud. Näitust saab vaadata 30. oktoobrini.