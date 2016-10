Palk tõuseb Tartus aeglaselt, maksumaksjaid lisandub kasinalt

Kaasavat eelarvet saatvas saginas on linnavalitsus vähe poetanud infot, milliseks on kujunemas tuleva aasta linnaeelarve, mille nimel on ametkond kuude viisi tööd teinud ja mis, nagu ütles rahanduse abilinnapea Jaan Õunapuu, on jõudmas tasakaalupunkti. Ta nentis aga, et lahtisi otsi on veel sedavõrd palju, et arvudest väga kõnelda ei tahaks – nii olla leidnud ka kolleegid.