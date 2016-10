Kiiruseületamine võib äsja juhiloa saanud naise jalameheks jätta

Liikluspatrull peatas Saabi 19. oktoobri hommikul kella 10.19 ajal. Kohas, kus sõidukiiruseks on kehtestatud 50 km/h, sõitis 1994. aastal sündinud naisterahvas 79 km/h. Naine rääkis politseile, et tuli just sõidueksami sooritamiselt maanteeameti büroost ja eksam läks hästi. Värskete emotsioonide ajel unustas ta aga väidetavalt ära liiklusseaduse ja et linnaas on lubatud kiiruseks autoga sõites 50km/h.

Nüüd võib värsket juhiloa omanikku oodata karistusena rahatrahv ja/või juhtimisõiguse ära võtmine kuni kuueks kuuks.

Maanteeameti büroos sõidueksami sooritamine annab juhtimisõiguse kohe, kui vastavad andmed on registrisse kantud ning sõitu võib alustada enne juhiloa füüsilist kättesaamist. Kui aga loa saamist kihutamisega tähistada, siis sõiduõigust kauaks ei jätku.