Tartu valgusfestival kogub tuure

Kõik see oli alles proov. Täies jõus valgusemängu saab vaadata reede õhtust pühapäevani ja mujalgi kui Toomel. Valgusdisaineri, -arhitekti ja õppejõu Sabine De Schutteri looming Võidu sillal süttis juba läinud nädalal.

Zalongist valgusteljele

Kõik see oli alles proov. Täies jõus valgusemängu saab vaadata reede õhtust pühapäevani ja mujalgi kui Toomel.

Festivali Tartu Valgus korraldab MTÜ Valgusklubi, mille eesotsas on skulptor ja õppejõud Elo Liiv. Tal on neil päevil käed ja jalad tööd täis. Sageli astub ta läbi festivalikeskusest, mis tegutseb Ülikooli tänavas seminari- ja peoruumis Zalong.

Eile pärastlõunal käis seal valgusteoste ettevalmistus mitme laua taga ja mitmes keeles. Joonistati skeeme ja graafikuid, ühendati kaableid, klõbistati rüperaale. Sabine De Schutteri sõnul on ettevalmistused kulgenud kavakohaselt. «Töötubades valmivate installatsioonide proovid on nii Toomel kui ka raekoja ja linnamuuseumi juures juba alanud,» ütles ta.

Nagu festivali trükises märgitud, valmib festivali ajal valgustelg, mille üksikosad – nii arhitektuurse valgustuse installatsioonid kui ka valguskunsti teosed – ühendavad punktiirina kirikuvaremeid Toomel linnamuuseumi hoonega Ülejõel.

Valgustelje üks ots Toomel kutsus juba esimese proovi ajal sinna kokku mitmeid uudishimulikke. Kuulda oli kiitvaid ohhetusi ja ahhetusi. Kuid leidub neidki, kes arvavad vägevast valgusemängust teisiti. Nii näiteks märkis portselanimaalija ja maalikunstnik Mariliin Kindsiko, et linna peale vaadates on päris tüütu, kui mingid kiired silma istuvad.

«Kaks suurt kämakat paistavad kuskilt Raadi kandist – ERM vist. Aeg-ajalt vilgub närviliselt ööklubi Ahi või mis ta nimi oligi. Ja nüüd siis toomkirik,» kommenteeris ta. «Teate mis, see on reostus. Kui linn on kosmosesse ulatuvaid kiiri täis, ei näe enam Tartu kohal tähti ja virmalisi.»

Kui palju on sellised valgusemängud nagu toomkiriku varemetes kunstiteosed ja ühtlasi valgusreostus?

«Mina ei nimetaks seda valgusreostuseks,» ütles üks festivali korraldajaid, arhitekt, linnaplaneerija ja õppejõud Elo Kiivet. «Pigem on valgusreostus see, kui valgustatakse midagi ebavajalikku, näiteks kui mingi kõnniteed valgustama mõeldud valgusti valgustab selle asemel kosmost. Või kui kuskil on valgust liiga palju või on seda vales kohas valel ajal.»

Peaproov täna õhtul

Peaproov algab täna kell 18 linnamuuseumi hoovist. Esimene tutvumisretk viib kõige uudishimulikumad huvilised võibolla mitte veel viimase footonini paika sätitud valgusteljele. Kaarsilla juures võtab sõna abilinnapea Jarno Laur.

Ühtlasi on sellel prooviretkel kavas tutvustada huvilistele Nooruse galeriis ja Tartu kunstimajas festivali näitusi, mis kannavad ühist pealkirja «Tõotatud valgus».

--------------------

Valgustelg ulatub

Toomelt linnamuuseumini

Festivali Tartu Valgus ajal valmib Tartu kesklinnas valgustelg, mis koosneb üheteistkümnest objektist.

• Arhitektuurse valgustuse töötoa installatsioon toomkiriku varemetes, juhendajad Johan Moritz ja Tina Wikström.

• Einike Leppiku «Kookon» Baeri monumendi juures Toomel.

• Tartu kunstikooli «Tunne(l) läbi Tartu» nn aeglase surma jalgrajal Toomel.

• Jenni Pystyneni «A–B» tähetorni ees.

• Tartu kõrgema kunstikooli «Dimensiooni rännak» Pirogovi platsil.

• Arhitektuurse valgustuse töötoa installatsioon raekoja juures, juhendajad Micaela Pärsdotter Andersson ja Vivi Katarina Henning.

• Tartu kõrgema kunstikooli «Mõtle kastist välja, kuid näe selle sisu» Raekoja platsil.

• Varvara & Mari «Naerata» kaarsillal ja Emajõe ääres.

• Ingrid Aasoja-Zverevi ja Aleksandr Zverevi «Salalinn» Ülejõe pargis.

• Timo A. Aalto «Arbores Lux» Ülejõe pargis Treffneri monumendi juures.

• Arhitektuurse valgustuse töötoa installatsioon linnamuuseumi juures, juhendaja Dario Nuñez.

• Tasuta giidituurid valgusteljel on reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 19–20.30 (eesti keeles), kell 20–21.30 (inglise keeles) ja kell 21–22.30 (eesti keeles), algus linnamuuseumi õuel.