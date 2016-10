Tartu neuroloog räägib videoloos insuldist

Paluge tal naeratada ja pange tähele, kas ta üks suunurk või silmalaug on kuidagi alla vajunud või mitte.

Paluge tal tõsta mõlemad käed enda ette ja vaadake, kas ta saab sellega hakkama.

Proovige temaga vestelda ja jälgige, kas ta mõistab kõneldut ning kas küsimustele vastates ta jutt takerdub või mitte.

Kui näete, et midagi on natukenegi valesti, helistage viivitamatult telefonil 112.

Neist samadest põhimõtetest räägib Tartu ülikooli kliinikumi neuroloog ka kolme ja poole minutilises videoloos, mis sai neil päevil valmis ning mida hoolega jagatakse Facebookis.

Insult tekib aju veresoone sulgumisest või aju veresoone lõhkemisest. See on raske invaliidistav haigus ning ainult kiire abi päästab aju.

Iga aasta oktoobris tõuseb insulditeema üles seetõttu, et 29. oktoober on üleilmne insuldipäev.

Insult puudutab igal aastal Eestis ligi 4000 inimest. Doktor Janika Kõrvale kättesaadavate andmete järgi viibis 2015. aastal insuldi tõttu haiglaravil 3700 patsienti.

Loengud koolides

Paljude haigete peale mõeldes ja insulti ennetada püüdes on neuroloogide ja neurokirurgide selts loonud veebilehe www.insult.ee, mis saab lähiajal uuendatud välimuse ja täiendatud sisu.

Neuroloog Riina Vibo (pildil) ütles, et ühe uuendusena plaanivad nad seal avada foorumi, kus insuldipatsiendid ja nende lähedased saaksid omavahel kontakti luua ja nõu anda ning muresid lahendada.

Ka on sel aastal Tartu ja Tartumaa koolidesse jõudnud arstide insulditeemalised loengud, mis pedagooge väga rõõmustavad, kuna just üheksandas klassis õpitakse vereringehaigusi.

Dr Janika Kõrv ütles, et tema on samuti klassi ees seisnud ja õpilastega rääkinud ning märganud, et see teema pälvib suurt tähelepanu.

«Mis harivatesse loengutesse üldisemalt puutub, siis täiskasvanud inimesed käivad tööl ja satuvad niisugustele teemapäevadele harva,» ütles Janika Kõrv. «Aga kui kooliõpilastele insuldist rääkida, võivad noored saada endale õpetuse terveks eluks. Ka võivad just nemad olla kohal siis, kui insult tabab ootamatult kas vanavanemat või mõnda teist pere liiget. On väga oluline insuldi märke tunda, sest head ravitulemused on võimalikud vaid siis, kui patsient pääseb raviasutusse mitte hiljem kui nelja tunni möödumisel pärast esmaseid sümptomeid.»

Ajukahjustuse sümptomid sõltuvad sellest, milline ajuosa on kahjustatud, kui suur on kahjustus ja milline on inimese üldine tervislik seisund.

Janika Kõrv selgitab, et erinevad ajuosad kontrollivad inimese erinevaid tegevusi. Näiteks aju parem pool kontrollib vasakut kehapoolt ja aju vasak pool kontrollib paremat kehapoolt. Kui on kahjustatud käte ja jalgade jõudu kontrolliv ajuosa, siis tekib halvatus vastaspoolsetes jäsemetes. Enamikul ehk paremakäelistel inimestel vastutab aju vasak pool rääkimise, kõnest arusaamise, lugemise ja kirjutamise eest. Seega tekivad kahjustuse korral ka häired kõnest arusaamisel ning lugemise ja kirjutamise oskustes.

Insuldiõed ja telefoninõuanne

Tartu ülikooli kliinikumis saavad insuldi läbipõdenud patsiendid, nende lähedased ning hooldajad pöörduda ka insuldiõe vastuvõtule. Selleks on vaja saatekirja.

Nõu võib küsida veel telefoni 5622 8670 teel ning sobiv aeg selliseks konsultatsiooniks on esmaspäeviti kell 14–15.