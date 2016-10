Miks napib SEB Tartu sularahaautomaatides väikeseid kupüüre?

Vastab SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann:

Peame tõdema, et väikeste kupüüride puudust on Tartu sularahautomaatides aeg-ajalt esinenud. Vabandame oma klientide ees ebamugavuse pärast ning kinnitame, et koostöös oma partneriga üritame sellele leida optimaalse lahenduse lähima aja jooksul, nii et kupüüride valik oleks piisav.

Väikeste kupüüride teema on endast selgemalt märku andnud ülikoolilinnas eeldatavasti seepärast, et seal on keskmisest suurem noorte inimeste ja tudengite osakaal, kes soovivad kasutada väiksemaid kupüüre. Seega oleme probleemi teadvustanud, lahenduseks võtnud ning oleme automaatide teenindamisloogika ümberkorraldamise protsessis.