Vallarahvas ei jäta jonni: mitu korda allavett läinud sild ehitati uuesti üles

Kuna silla tellinud maanteeamet ning selle valmis ehitanud OÜ Tavt objekti taastamise osas aastate jooksul kokkuleppele ei jõudnud, otsustas kohalik rahvas tänavu mais «Teeme ära!» talgupäeva raames ise silla valmis meisterdada.

Paraku ei püsinud seegi ehitis kuigi kaua – juuli alguses haukas kerkinud järvevesi silla juurest ära paar-kolm meetrit kallast ning talguliste sild purunes.

Valllarahvas siiski jonni ei jätnud: uue tagasilöögi järel veeti silla toestuseks ligi sada koormatäit suuri maakive ning möödunud nädalavahetusel taastati ka sild.

Talguline ja silla taastamise juures tegev olnud Peeter Vagula rõhutas, et nende ehitis on mõeldud ikkagi ajutise lahendusena, kuniks maanteeamet silla osas konkreetse otsuse teeb. Kuid ohutuse huvides on sild vägagi vajalik, sest vastasel juhul peavad jalakäijad kõndima otse maanteel, nentis Vagula.

Seda, et sild kolmandat korda allavett läheks, Peeter Vagula ei karda, sest maakividest toestus sai tema hinnangul piisavalt tugev. Samas paisuna need kivid ikkagi ei tööta, vett hoiavad kinni liivakotid, mis regulaatori purunemise järel kohalike elanike poolt kohale toimetati.

Toimekale vallarahvale on viimaks positiivseid sõnumeid ka maanteeametilt. Kuigi silda taastama ei hakata, otsustati, et jalakäijate ohutuse tagamiseks laiendatakse kõnealuses kohas teed. Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal märkis, et lõplikult saab see lahendus valmis järgmisel aastal, kuid kui ilmad vähegi võimaldavad, loodetakse suuremate töödega ühele poole saada juba tänavu.

Janar Taali sõnul on töös ka paisu taastamise teema, kuid sellega on keerulisem, kuna vald soovib järve veetaset võrreldes algse projektiga kõrgemaks saada. Nii ei hakanud Taal pakkuma, millal täpselt paisu taastamisega tegelema saab hakata.