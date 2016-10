Operatiivteenistused korraldavad täna Lõuna-Eestis suurõppuse

Ajaliselt kattuvatel osaõppustel tuleb operatiivteenistustel reageerida haigla põlengule ja koolimajale tehtud pommiähvardusele Tartus, vahendas Lõuna prefektuur. Samal ajal teatatakse äkkrünnakust ja pantvangiolukorrast Põlva kultuurikeskuses, mida asuvad lahendama tavapatrullide kõrval ka kiirreageerijad ning läbirääkijad. Sellele kõrval teatatakse Peipsil juhtunud laevaõnnetusest ning raskest liiklusõnnetusest Jõgevamaal, millele omakorda järgneb inimeste otsing maastikul.

Õppuse juht, politseileitnant Ottomar Virk ütles, et seni on koostööõppustel lahendatud peamiselt üksteisele järgnevaid kriisiolukordi, et mõõta operatiivüksuste valmisolekut ajaliselt pikemas perspektiivis, näiteks ööpäeva vältel. «Tänasel õppusel kontrollime operatiivteenistuste juhtimis- ja reageerimisvõimekust olukorras, kus samaaegselt tuleb lahendada kokku kuus mahukamat vahejuhtumit kolmes Lõuna-Eesti maakonnas korraga,» kirjeldas ta pressiesindaja vahendusel.

Ühesõnaga pannakse operatiivteenistuste võimekus proovile olukorras, kus olemasolev ressurss on juba hõivatud kriisiolukordade lahendamisega. Samas tagatakse kodanikele ka tavapäraste väljakutsete teenindamine.

Suurõppusi korraldatakse Lõuna-Eestis igal aastal tagamaks operatiivteenistuste pidev valmisolek suurematele vahejuhtumitele reageerimisel. «Valmisolek ei sünni pelgalt teadmisest või tarkusest iseendast, seda ongi vaja päriselt läbi harjutada,» leidis Virk.

Õppus kohalike elanike argitoimetusi ei sega ning olulisi muudatusi liikluses kaasa ei too. Arvestada võib siiski sellega, et Põlva kultuurimaja osaõppusel on linnas operatiivjõude näha tavapärasest näha.

Politsei eestvedamisel korraldataval õppusel teeb kaasa 180 osalejat Lõuna prefektuurist, päästeameti Lõuna päästekeskusest, Lõuna-Eesti pommigrupist, TÜ kliinikumist, haridusministeeriumist ning häirekeskuse Lõuna-Eesti keskusest.