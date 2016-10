Tartu hakkab linnakirjanikule stipendiumi maksma

Volikogule esitatud eelnõu kohaselt on Tartu linnakirjaniku stipendium Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendiumi kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Stipendiumi saaja väljaselgitamiseks moodustatakse eelnõu järgi ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad üks Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna määratud isik, üks Eesti kirjandusmuuseumi määratud isik, üks Tartu ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna määratud isik, üks Tartu linnavalitsuse määratud isik ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik.

Stipendium antakse üheks aastaks, stipendiumi suurus kuus on stipendiumi väljamakse aastale eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär.

Stipendiumi saajal avaneb võimalus seda uuesti taotleda viie aasta möödudes.

Tartu kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku ja on alates 2015. aastast rahvusvaheline kirjanduslinn. Ühe tegevusena kirjanduse valdkonna edendamisel Tartus on välja töötatud käesolev Tartu linnakirjaniku stipendium, millega soovib linn aidata kaasa kirjanike loomevõimaluste parandamisele. Eraldi on märgitud nõue, et rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu linn.