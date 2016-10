Zonta ütleb kindla EI naistevastasele vägivallale

«21. sajandist peab saama naistevastase vägivalla ületamise aastasada. Seda nõuab kõigi inimeste võrdsuse tunnistamine ja inimväärikuse austamine,» öeldakse zontade vastuvõetud avalduses.

Eestis on Zonta tegutsenud juba veerand sajandit, alates Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest augustis 1991. Just samal ajal asutati Tartus Soome zontade innustusel ja toetusel esimene Zonta klubi Eestis.

Praegu tegutsevad klubid lisaks Tartule veel Pärnus, Viljandis ja Tallinnas koos Soome 61 klubiga. Klubid on oma tegevuses pööranud suurt tähelepanu naiste ja laste olukorra parandamisele ühiskonnas.

Tartu Zonta klubi loodi esimesena Eestis - 19. augustil 1991 ehk päev enne seda, mil Eesti NSV Ülemnõukogu otsustas kuulutada Eesti taas iseseisvaks.

Zonta International 20. piirkonna kuberner Tuija Kirveskari-Tähtinen, samuti Zonta liige Liia Hänni märkisid Pärnus aset leidnud koosolekul, et neilt on tuge saanud andekad tütarlapsed ja pälvinud tunnustuse tublid naised paljudelt elualadelt.

«Oleme toetanud naiste varjupaikade asutamist ja tegutsemist ning vägivallas kannatanud naiste ja laste rehabilitatsiooni. Zonta Internationali liikmetena jätkame oma pingutusi teel vägivallatu ühiskonna poole,» ütlesid nad.

Samas nad möönavad, et see tee ei ole lihtne – eesmärgini jõudmine nõuab nii riigi kui kogu ühiskonna sihiteadlikku pingutust. Kuigi Eestis on soolise vägivalla probleem teadvustatud, ei piisa zontade hinnangul senitehtust, et naiste õigused ja inimväärikus oleksid igas olukorras kaitstud. See vajab ka ühiskondlike hoiakute muutust ja järjekindlat tegutsemist, seisab zontade avalduses.

Zontad kannavad sageli rinnas oma sümbollille - kollast roosi.

Zonta International on 1919. aastal loodud ülemaailmne heategevusorganisatsioon, kelle põhimõtteks on ühiskonna teenimine. Selle 30 000 liiget kuuluvad 1200 klubisse 66 riigis. Liikmed annavad vabatahtlikena oma aega, oskusi ja majanduslikku abi Zonta missioonist ja eesmärkidest lähtuvate kohalike ja rahvusvahelise ulatusega projektide elluviimiseks.