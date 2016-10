Kääriku baasist tahetakse kujundada spordiinnovatsiooni keskust

Vabariigi valitsuse üheks eelistuseks on seatud Kääriku spordikeskuse väljaehitamine, kuid tänases infoajastus peab keskus üha enam pakkuma ka innovaatilisi lahendusi ning teenuseid, ütles SA Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis ülikooli pressiesindaja vahendusel. «Targa tulevikukeskusena oleme seadnud eesmärgiks pakkuda koos seadmetega laagri täistsükli jälgimist, millest võidavad kõik sportlased, klubid, sporditeadused laiemalt, spordimeditsiin ning miks ka mitte tulevikuseadmete arendamisega alustavad start-up'id,» lisas ta.

Karise sõnul loob keskus ainulaadsed võimalused olulise sõlmpunkti lahendamiseks, kus auditooriumites ja laborites loodud teadmised viiakse rakendustegevuse kaudu sportlasteni ja treeneriteni ning kogunevate andmemahtude alusel luuakse uusi teadmisi.

Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul annab Kääriku keskuse arengusuund sporditeadustele uue impulsi: ülikooli ja teiste teadusasutuste teadlaste töö on see, mis pikas perspektiivis võimaldab saadavast andmete mahust luua seoseid ning anda sisendeid kogu Eesti spordimaastikule. Kääriku oleks oma loodava taristu ja sisuga ideaalne asukoht uute lahenduste testimiseks ning stardipaigaks, mis tõstaks tema sõnul ka Eesti olümpiasportlaste ettevalmistuse taset järgnevate olümpiamängude ootuses.

Investeerimisnõukotta oli külalisena kutsutud Tartu ülikooli kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja Rein Kuik, kes on ka varasemalt nõustanud spordikeskuse spordimeditsiini ruumide eelprojektide koostamist. «Me ei räägi täna vaid sportlaste ja aktiivsete inimeste spordimeditsiinilisest jälgimisest. Targa keskusena peame ka Eestis üha enam pöörama tähelepanu meie sportlaste spordivigastuste ennetamisele ning ravile.» Viimasega ei ole seotud üksnes küsimus, kas me treenime, vaid ka see, kuidas me seda teeme, selgitas Kuik. «Käärikule on seetõttu vaja luua valmidus erinevate terviseuuringute ja protseduuride läbiviimiseks.»

Alates 2012. aastast haldab Tartu ülikoolile kuuluvat Kääriku spordikeskust SA Tehvandi spordikeskus. Haldamise ülemineku eesmärgiks on spordikeskusest välja arendada tänapäevane treeningkeskus ja Eesti koondislaste ettevalmistuskeskus. Kääriku spordikeskuse lõplik valmimistähtaeg on planeeritud aastaks 2020.

Kääriku spordikeskuse investeerimisnõukoda kutsuti kokku 2012. aastal eesmärgiga nõustada spordikeskuse arendustegevusi. Nõukotta kuulub kaks esindajat SA Tehvandi spordikeskusest, kaks esindajat Tartu ülikoolist ning kolm Eesti olümpiakomitee esindajat.