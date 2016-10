Galerii: ratturid kihutasid Karlova teedel ja parkides

Raja peal ootasid rattureid vaatemänguline hukatuse spiraal (Spiral of Doom), Pargi tänava munakivitee, palju murupinda, nõlvajooks, tõkked ning kiired asfaldilõigud, mis panid proovile kõik ratturite oskused ning vastupidavuse.

Kuigi alles eile olid Nõmmel toimunud rattakrossi Eesti meistrivõistlused, oli tänagi suurem osa meie ala tippmeestest kohal. Absoluutarvestuses võttis võidu Caspar Austa, kes edestas põnevas finišiduellis soomlast Sasu Halmet. Kolmanda koha sai Gert Kivistik.

Võidumees tõdes, et täna mängis tema kätte trumbid rada, mis võrreldes eilse Eesti MV rajaga oli märksa tehnilisem. «Eile pani Halme mulle kahe ja poole minutiga ja ju ta haistis täna ka võimalust, kuid seal oli ikkagi kaks pikka tõusu, mis nõudsid jõulist ronimist, täna oli rohkem tehnilist nikerdamist,» rääkis Caspar Austa.

«Maha ta mind raputada ei suutnud ning seda, et ma finiši kaotaksin, ma ei kartnud, sest tundsin juba võistluse käigus, et finišijalga mul täna on. Samas oli taktika viimast korda staadionile tulles esikohal olla, sest teada oli, et seal sinka-vonka peal mööda ei lähe,» kirjeldas ta otsustavaid sündmusi.

Rattakrossi näol on tegemist maastiku- ja maanteesõidu elemente kombineeriva alaga, kus võistluse pikkuseks on maksimaalset üks tund. Tänavusele kodusele hooajale tõmmatakse joon alla järgmisel laupäeval Raplamaal Valgus, kus toimub rattakrossi karikasarja viimane osavõistlus.