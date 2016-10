Tähetorn ja ülikooli kunstimuuseum kutsuvad koolivaheajal muuseumisse

Tähetornis toimub astronoomiateemaline huvipäev ja kunstimuuseumis egiptuseteemaline kunstiakadeemia. Mõlemad üritused toimuvad 25. oktoobril kell 13-16.

Tartu tähetornis saavad 10-12-aastased noored kosmosehuvilised uurida meie Päikesesüsteemi väliseid planeete, mida aina enam leitakse ning järjest täpsemalt kirjeldada proovitakse.

Tartu ülikooli kunstimuuseumis saavad kunstilembesed algklasside õpilased kujundada kirjudest sügislehtedest kauni pärja, maalida päris ehtsale papüürusele ja meisterdada pärlitest egiptusepäraseid ehteid või kaitseamulette.

Kuna mõlema ürituse kohtade arv on piiratud, tuleb end huvipäevale eelnevalt registreerida, kas tähetornis (Lossi 40) või kunsitimuuseumis (Ülikooli 18). Mõlema ürituse osalustasu on 5 eurot ning korraldajate kinnitusel on garanteeritud vahva päev täis uusi ja põnevaid teadmisi ning meisterdamist.