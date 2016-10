Tartu kesklinnas on avatud Vabaduse Sammude infotelk

Juba kolmandat aastat leiab aset ülemaailmne liikumine «Vabaduse sammud» (Walk For Freedom), mille eesmärgiks on üheskoos võidelda inimkaubanduse vastu. Enam kui 250 riigis ja sel aastal esimest korda ka Eestis on inimesed ühendanud oma jõud, et tõsta inimeste teadlikkust inimkaubandusest.