Tartu eelarvesse on laekunud 74 protsenti tuludest

Põhitegevuse tulusid laekus 100,5 miljonit eurot ehk 81% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 49,0 miljonit eurot ehk 76% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 50,4 miljonit eurot ehk 76% eelarvest.

Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 35,1 miljonit eurot ehk 91% eelarvest. Kõrge eelarve täitmise protsent tuleb tasandus- ja toetusfondi neljanda kvartali laekumise osalisest ettemaksest.

Kaupade ja teenuste müügist saadi 12,6 miljonit eurot ehk 73% eelarvest. Muid tulusid laekus 2,4 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas kohtu poolt välja mõistetud ning haridus- ja teadusministeeriumilt laekunud erakooliseaduse täitmisest tekkinud linna kulude kompensatsioon.

Põhitegevuse kulud moodustasid 81,3 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on tehtud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 39,6 miljonit eurot (sh töötasud 29,6 miljonit eurot), majandamiskulud 29,5 miljonit eurot ning toetuseid on antud 12,0 miljon eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 19,1 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe oli -7,1 miljonit eurot. Tulusid laekus 3,4 miljonit eurot ehk 22% eelarvest. Investeeritud on 10,5 miljonit eurot ehk 33% eelarvest.

Suurem osa investeeringutest tehakse viimases kvartalis. Üle 4 miljoni euro on investeeritud hariduse valdkonnas ning natuke alla 4 miljoni euro majanduse valdkonnas. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Roosi tänav 0,8 ja Annelinna kunstmuruväljak 0,5 miljoni euroga.

2016. aasta esimese üheksa kuu tulud olid 12,0 miljonit eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 6,9 miljoni euro ulatuses laenukohustusi. Uue laenukohustuse võtmine on kavandatud oktoobrisse. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 10,6 miljonit eurot.