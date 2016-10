Vahi tüliõunale ei ole ikka veel lahendust

Keskust kavandava Johannes Mihkelsoni keskuse juhataja Tõnu Ints kordas varemgi öeldut, et uudist ei ole.

Vallavanem Aivar Soop oli sõnarohkem, kuid ka temalt ei tulnud sõnumit, kas keskus tuleb või jääb tulemata. Koos Mihkelsoni keskuse ja Riigi Kinnisvara esindajatega arutati tema sõnul, millised tingimused on vaja täita, et endine veterinaarkeskuse hoone üldse kasutusele võtta, sest kasutusluba sellel tervikuna ei ole.

«Oluline on hoone dokumentatsioon korda teha, et väljastada kasutusluba,» ütles Soop. «Seda saab väljastada büroohoonele. Kui tahetakse sellest hoonest midagi muud teha, siis tuleb seda projekteerida ja toimingud sellele vastavalt teha.»

Soop lisas, et poliitilise otsuse teeb volikogu, vallavalitsus vaatas asja tehnilist poolt ja leidis, et seda hoonet praegu kasutada ei saa.

Mitusada naabrit on väljendanud muret, et veterinaarkeskusesse plaanitud vangide taasühiskonnastamise keskus selles kohas keset elurajooni ei ole sobilik ja vähendab elanike turvatunnet.

Selget sõnumit Soobil neile ikkagi anda ei ole. «Volikogu on öelnud, et ei meeldi, vallavalitsus on öelnud, et tehniliselt ei saa,» rääkis vallavanem. «Kui on kõrgemad jõud, riik teeb väga jõulised otsused, siis tõenäoliselt ei saa vastu ei vallavalitsus ega inimesed.»

Soop on aga ka mitu korda öelnud, et kohalik omavalitsus ei saa elanike murest mööda vaadata.

Eksvangide keskus kümne inimese majutamise võimalusega on plaanis Vahile rajada ajutisena, kokku 30 kuuks.