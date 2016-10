Tartu valla elanikud pääsevad täna ERMi tasuta

Siiski ei ole ERM sel ajal teistele külastajatele suletud. Vahe on ainult selles, et vaid Tartu valla sissekirjutusega külastajad saavad imetleda eksponaate piletit ostmata.

Vallavanem Aivar Soop selgitas, et Tartu valla elanikud on tasuta muuseumikülastuse igati ära teeninud. «Vald müüs omal ajal Eesti riigile muuseumi tarbeks ühe krooni eest seitse hektarit maad. Me oleks ju selle võinud samahästi ka äriks müüa,» meenutas Soop ERMi saamisloo algust.

Aivar Soobi arvates pole suur patt küsida valla sünnipäeva puhul töölt terve päev või siis pool päeva vabaks.

Paraku peab vallavalitsus ikkagi oma kodanike tänased muuseumipiletid kinni maksma. Küll ei tule vallal tasuda piletite eest täishinda. Soop selgitas, et nad jõudsid muuseumiga kokkuleppele, et pidupäeva puhul on vallakodanikele piletid letihinnast soodsamad. Täpset piletihinda Aivar Soop ei öelnud.

On ilmselge, et keset tööpäeva pole kõigil Tartu valla inimestel võimalik muuseumisse minna. «Sellist aega, et kõik inimesed saaksid ERMi külastada, pole võimalik leida. Samas on see kuupäev juba pikalt inimestele teada. Hakkasime sellest juba kevadel rääkima,» sõnas Aivar Soop. Tema arvates pole suur patt küsida valla sünnipäeva puhul töölt terve päev või siis pool päeva vabaks.

Valla sünnipäevapidu jätkub ERMis ka õhtul. Alates kella viiest oodatakse sinna umbes viitsada kutsutud külalist. «Kõik, kes vallast palka saavad, on kutsutud õhtusele üritusele,» märkis Soop.

Peo ametlik programm algab kell 18 kontsertetendusega «Mööda koduvälju», mille on lavastanud Lähte ühisgümnaasiumi õppekorraldusjuht Anneli Kumar. «Kõik, kes kontserdil üles astuvad, on meie vallaga seotud,» täpsustas vallavanem.

Kuigi täna õhtul võõrustab ERM valla sünnipäevapeol vaid kutsutud külalisi, teeb RE:TV kontsertetendusest ka ülekande, mis on kõigile nähtav valla veebilehel. Ülekanne lõpeb pärast kontsertetenduse ja vallavanema kõnet.

Siiski ei lõpe sellega pidu ERMis. Kell 21 asub seal peomeeleolu looma Anne Veski. «Tema on ainukene meie sel päeval üles astuvatest esinejatest, kes pole Tartu vallaga otseselt seotud,» muheles Soop. Kümme minutit enne südaööd lastakse ERMi juures õhku ilutulestik ning Väägvere külakapell tantsitab kutsutud külalisi öösel kella üheni.