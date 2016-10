Tartu lastekaitse ühing ootab supisoovijaid ja jagab rõivaid

Lastekaitseühing teeb jätkuvalt koostööd osaühingu Molineeroga, et koolivaheajal saaksid sooja kõhutäie need, kes koolilõunast puudust tunnevad, kuna vanemad on tööl ja pere elab kasinates oludes.

Nimi kindlasti kirja

Tartu lastekaitse ühingu liige Tiina Aasmäe ütles, et tasuta lõunat jagatakse ainult neile, kes on end supisoovijate nimekirja eelnevalt pannud.

Koolivaheaja tasuta supp 24. kuni 28. oktoobrini Tartus Variku 8 söögisaalis kella 12 – 15

«Uutel soovijatel tuleks end hiljemalt 20. oktoobriks registreerida, siis on võimalik kokal supikogust paremini planeerida,» ütles ta ning ärgitas kõiki inimesi enda ümbruskonnas tähele panema neid peresid, kus lapsed võivad tühja kõhtu kannatada.

Helistada tuleb Tiina Aasmäele numbril 555 99 306 või siis märku anda endast Tartu Lastekaitse Ühingu facebooki konto sõnumikasti kirja lastes.

Osaühingu Molineero tegevjuht Maire Lass lisas, et supisööjad on oodatud alates esmaspäevast, 24. oktoobrist Tartus Variku 8 asuvas söögisaalis kella 12 kuni 15, ja nii viis päeva järjest. Supp valmistatakse samas majas, see on maitsev ja iga päev erinev.

Kord kuus saab rõivaid

Lastekaisteühingu liige Tiina Aasmäe andis teada aga sellestki, et kord kuus pühapäeviti jagatakse Pepleri tänav 27 majas vähekindlustataud peredele kasutatud riideid. Järgmine niisugune päev on 30. oktoobril kell 10.

Edaspidi ilmuvad teated kasutatud rõivaste jagamise päevade kohta Tartu Lastekaitse Ühingu Facebooki kontol.

Need inimesed aga, kes soovivad oma laste väikseksjäänud, aga terveid ja korrastatud rõivaid annetada, peavad oma soovist teada andma samuti Tiina Aasmäele.

«Siis lepime kokku päeva, mil kohtume, iga päev meid Pepleri 27 majast ei leia,» rääkis ta.