Galerii: mess meelitab sauna ja voodisse

Käes on sügis ja mõistagi muutub ilma jahenedes aktuaalseks küsimus, kuidas ruume soojaks kütta, kinnitas messi projektijuht Anders Urbel. Nii algab mess juba õuealalt pihta erinevate pelletküttesüsteemide tutvustamisega, seespool näeb ka ahjusid, pliite, katlaid, saunaahjusid ja soojuskiirgureid.

Teiste seas saabus oma katelde ja saunaahjudega Tartusse kodumaine tootja Rapla Metall. Kui toode on piisavalt kvaliteetne, pole põhjust konkurentsi karta, leidis üritusel oma ettevõtet tutvustanud Tõnu Tamm. «Meie saunaahjude kolded on meeldivalt paksust plekist,» kiitis ta. Uudistootena näitavad nad huvilistele kiirpaigaldatavat akumulatsioonipaakide isolatsioonikatet. «Tõmbad lukud kinni ja viie minutiga on akupaak soojustatud.»

Messi projektijuht Anders Urbel lisas, et sauna temaatika on võrreldes varasemaga tõesti rohkem esindatud. Väljapanekus on Eestis valmistatud saunamajakesed, kümblustünnid, infrapunasaunad ning palju muudki, mis ihu harimisega seotud.

Traditsiooniliselt saab tutvuda hoonete ehitamiseks kasutatavate materjalidega, sõlmida kontakte akende ja uste tootjate ning müüjatega ning arutada lõpuks asjatundjatega, milline lukk maja või korteri võõraste eest suletuna hoiab. Nende kõrval tuuakse külastajate ette köögitrendid, aknakattelahendused ning omal nahal võib mitmel asemel proovida, kui mõnus on pikutada kvaliteetsel voodil.

Huviline leiab ka väga peent käsitööd. Nimelt näitab Tartumaal Vara vallas tegutsev Art Doors uhkete nikerdustega tammepuust uksi. Tammepuitu saab kasutada aga ka näiteks kraanikausi tegemisel, näitas Rõngu vallas tegutseva Kuma Wood'i toodangut Ingvar Tšižikov. «Messil peab käima, et inimesed näeksid, millised need asjad tegelikult on. Pildi pealt ei saa seda elamust kätte,» leidis Tšižikov. Tartu messil on ta enda sõnul esimest korda, Tallinnast ja välismaa messidelt on ettevõtted saanud aga väga häid kontakte.

Kokku on üritusel oma väljapanekuga esindatud üle 130 ettevõtte ja organisatsiooni Eestist ja ka piiri tagant. Traditsiooniliselt pakub mess ka seminariprogrammi, kus sel korral räägitakse lähemalt uudsetest küttesüsteemidest ning innovaatilistest fassaadilahendustest.